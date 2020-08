Crónica de Faro: Academia do Farense, o futuro que se constrói

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Estará concluído até final do ano o primeiro campo relvado da Academia do Sporting Clube Farense, preparando assim o mais representativo clube do Concelho um futuro bem diferente daquele quotidiano que vinha acontecendo e está ainda a suceder.

Com efeito a contínua falta de infraestruturas tem levado a que o novo primodivisionário, o que se verificava desde há 18 anos, ande a treinar nos mais variados campos e em circunstâncias pouco desejáveis mais de uma dezena de relvados, desde Vila Real de Santo António a Lagos, como aconteceu no ano passado. Tal verifica-se ainda na presente pré-temporada dividindo-se os treinos entre os campos Sousa Uva, em São Brás de Alportel e o Estádio do Algarve, no Parque das Cidades.

A Academia do Farense, na segue na linha do que aconteceu com o Futebol Clube do Porto (Olival), Sport Lisboa e Benfica (Seixal) e Sporting Clube de Portugal (Alcochete), está sendo edificada no vizinho concelho de São Brás de Alportel. Segundo o diretor desportivo, o tão farense Manuel Balela (ex-jogador, técnico e dirigente), com uma brilhante folha de serviços prestados aos «leões de Faro»: «o que se está fazendo foi o que faltou no passado».

É um novo tipo de gestão desportiva e empresarial liderada pelo carismático Presidente João Rodrigues, que tem vindo a impulsionar um valioso conjunto de iniciativas, dotando o clube das bases necessárias à sua estabilidade e valorização, como aconteceu recentemente com a nova iluminação e o novo relvado no Estádio de São Luís.

A Academia do Farense disporá de todos os requisitos para que «o dia a dia do clube ali aconteça), desde um 2.º relvado, a construir em 2021 e o edifício de apoio (ginásio, balneários, gabinetes médicos, refeitório e outros).

