CRÓNICA DE FARO: “Anais do Município de Faro 2020”

A edição deste novo ano dessa mediática publicação que são os «Anais do Município de Faro» vão conhecer um novo diretor, essa conhecida personalidade portuguesa da cultura, da investigação e da política, que é o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Aquiesceu, com o sentido de permanente serviço à causa pública, que ao longo dos 67 anos de vida tem sido o seu honroso ADN de referência, ao convite que nesse sentido lhe foi dirigido pelo presidente da autarquia, Dr. Rogério Bacalhau Coelho. Preenche assim a direção, vaga desde o falecimento a 24 de Dezembro de 2018, em Coimbra do saudoso e referente professor Dr. Joaquim Romero de Magalhães, destacada figura de algarvio, natural de Loulé e que, com tanta dedicação, empenho e mérito se houve na feitura desta Obra, como aliás lhe era peculiar em todos os gestos. Os «Anais», cujas «Bodas de Ouro» se assinalaram no ano findo, tiveram como seu fundador e primeiro diretor o sempre lembrado farense professor José António Pinheiro e Rosa, membro da Academia Portuguesa de História, a que sucedeu, com a mesma pertinácia e empenho o sociólogo, jornalista e pedagogo Dr. Libertário dos Santos Viegas.

O professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, natural de Lisboa (23 de Setembro de 1952) e ligado ao Algarve (Boliqueime) por razões familiares, é catedrático das Universidades de Lisboa (Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa) e Lusíada (Faculdade de Direito), autor de uma vasta bibliografia, deputado durante sete legislaturas à Assembleia da República, Secretário de Estado (Administração Escolar) e Ministro Educação, Presidência e Finanças), administrador da Fundação Calouste Gulbenkian e condecorado, por 12 vezes, pelos Governos de Portugal, Espanha, Brasil e Polónia, com as mais altas distinções, entre as quais a de «Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique».

Com ele estamos certos vai concretizar-se o propósito expresso pela autarquia, a quando da aceitação do convite expresso: «Com Guilherme de Oliveira Martins chega também a confirmação de que os destinos desta publicação (Anais) de reconhecido mérito, continuam assim em boas mãos e no caminho muito traçado de preservação e afirmação da Cultura, do Património e da História de Faro e da sua Região».

João Leal