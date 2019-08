CRÓNICA DE FARO: Aparelho para diminuir o sofrimento infantil

Um aparelho clínico para deteção das veias vai ser entregue, muito em breve, ao CHUA (Centro Hospitalar Universitário do Algarve), com destino à sua Urgência Pediátrica, numa ação desenvolvida pelo Rotary Clube de Faro e que deve, de imediato, a imediata colaboração dos seus congéneres de Tavira e do Internacional Estoi Palace.

Vai o mesmo possibilitar a diminuição do sofrimento causado às crianças que necessitam de lhes ser colhido sangue para as imprescindíveis análises clínicas quando presentes naqueles serviços hospitalares, já que de imediato faz a localização dos vasos sanguíneos a atingir, sem a dolorosa procura e, por vezes, sucessivas picadas que necessitam de ser realizadas para obtenção do precioso e imprescindível líquido vital.

Com um custo estimado para além dos cinco mil euros e, dada a inexistência do mesmo no CHUA, em Faro ou a previsão da respetiva dotação num horizonte estimável, este gesto nobilitante dos rotários farenses, tavirenses e estoienses, enquadra-se em plenitude no vasto historial dos serviços prestados à comunidade, o que, no caso do clube da capital algarvia, decano dos Rotary ao Sul do Vascão, se expande para além dos cinquenta anos.

Foi esse mesmo espírito ditado pelo princípio de «dar de si antes de pensar em si», que despoletou toda esta cruzada de bem fazer em prol dos mais novos («mas às crianças, Senhor, porque lhes dais tanta dor, porque padecem assim…» – João de Deus) e que possibilitou a supressão desta lacuna e o aliviar futuro, que se estima a breve prazo, do sofrimento a milhares de pequenos seres que ocorrem à Urgência Pediátrica.

Uma história de amor e de solidariedade que teve o seu início quando, uma noite, a arqª. Teresa Correia, past – presidente do Rotary Clube de Faro, se deslocou a este serviço hospitalar, a fim de um dos seus filhos ser assistido.

Depois foi a grande roda rotária a girar, a girar e a engrenagem do serviço ao próximo a conceber os meios necessários à aquisição do aparelho de deteção de veias nas crianças!

João Leal