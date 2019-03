CRÓNICA DE FARO: “Bento Algarvio, um farense campeão do mundo”

António João de Oliveira Bento, mais conhecido nos meios internacionais da chamada “nobre arte” por Bento Algarvio nasceu em Faro a 10 de Junho (Dia de Portugal) de 1975 e conquistou em Cartagena, na Colômbia, o título da Campeão do Mundo da NBA (Associação de Boxe das Américas).

Este nosso patrício, com um assinalado e riquíssimo currículo (quase três décadas de carreira, comportando a vitória em 23 cinturões internacionais, entre eles o de “Campeão Mundial Júnior, em Lisboa – 2002) venceu por KO ao 6º assalto dos 15 previstos o colombiano Orlen Padilla e alcançou esta almejada consagração máxima. Fê-lo aos 43 anos de idade e após um interregno de dois anos, treinando-se arduamente para difícil missão.

Grande parte da sua formação aconteceu no centenário do Ginásio Clube Olhanense (GCO), uma das grande referências do desporto algarvio, havendo Bento Algarvio tido o reconhecimento oficial do País por este seu feito na homenagem que lhe foi prestada na Assembleia da República, durante um almoço presidido pelo seu presidente, Dr. Ferro Rodrigues, que se mostrou conhecedor dos méritos do pugilista farense

Apetece-nos recordar o testemunho lançado pelo Campeão Mundial da NBA (pesos leves) aos jovens e a propósito do seu retorno após a paragem havida “Não desistam dos sonhos”, porque como diz o poeta “O sonho comanda a vida”!

João Leal