CRÓNICA DE FARO: Bolsas de Estudos – um requisito a alterar

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Há alguns anos a Câmara Municipal de Faro instituiu as Bolsas de Estudo para os Ensinos Secundário e Superior, tendo em vista não só premiar a excelência dos melhores alunos, mas numa clara e social resposta a muitos que se encontravam sujeitos a problemas económicos, muitas vezes obrigando-os a cercear o acesso a outros patamares escolares. Trata-se de uma medida de grande mérito já que faz uma clara aposta no que é um dos maiores desafios do nosso tempo, a educação, como caminho amplo para a desejada qualificação. Vários estudantes farenses, alguns com licenciaturas e mestrados concluídos beneficiaram ou usufruem deste apoio autárquico. Porém alguns outros vêm-se inibidos de a ele recorrerem não obstante possuírem médias que o concessionariam.



E porquê esta barreira intransponível?

É que, como estabelece o n.º 1 – a) do artigo 4.º do «Regulamento Municipal das Bolsas de Estudo», é «obrigatório ser residente no Concelho há mais de 5 anos», uma exigência burocrática excessivamente limitadora e castradora de legítimas e justificadas pretensões (médias escolares, carência de recursos, ligações profundas a Faro, etc.).



Em nossos dias a conhecida e reconhecida mobilidade, a constante alteração do agregado familiar, questões profissionais dos progenitores ou do responsável pela educação do candidato e tantas outras e fastidiosas de enumerar, motivam absurda esta «quarentena segregacionista e isoladora» de «residente há mais de cinco anos».



O atual presidente da Câmara Municipal de Faro, Dr. Rogério Bacalhau Coelho é um conceituado pedagogo, com muitas provas dadas ao longo de anos, muitas das quais no desempenho de funções escolares diretivas. Estamos certos, por isso, que ele advogará e motivará uma alteração deste injusto nº 1 – a) do artigo 4.º do «Regulamento das Bolsas Escolares».

João Leal