Crónica de Faro: Campeões do Algarve em Voleibol

Um bom amigo e companheiro rotário de Alcobaça, verdadeira enciclopédia e amante das coisas do Algarve, enviou-nos mais um reprodução da saudosa e histórica revista desportiva «Stadium» (ano II, III Série, nº 131, de 6 de Junho de 1945), que contempla a equipa de voleibol do Liceu João de Deus que conquistou o título de campeã do Algarve. Não nos ocorre a lembrança destes «jovens de então (- 16,17, 18 anos…), à excepção daquele que, já na época era uma figura mediática da vida escolar farense, como o foi mais tarde da medicina e do quotidiano algarvio, especialmente de Loulé.

Trata-se do sempre lembrado dr. José Alves Batalim Jr., médico cirurgião que, juntamente com a também saudosa esposa, a médica Maria Augusta Mendonça Batalim, faleceu num trágico acidente de viação (28 de Maio de 1999). É o mesmo perfil, os mesmos traços anatómicos com que o lembramos. Desta equipa faziam igualmente parte: Joaquim Fava, Vespasiano e Rui Camões (de pé) e juntamente com o já referido médico Toy e Santinho (sentados). Esta reprodução avivou-nos a memória do Dr. José Alves Batalim Jr., natural de Monchique (15 /09/1927), onde fez a escola primária, vindo depois para o Liceu de Faro, seguindo para Coimbra, em cuja Universidade concluiu o curso de Medicina (1956), seguindo a especialidade de Cirurgia. Em Loulé, onde anos volvidos se fixou, desenvolveu uma singular acção no então «afamado» Hospital da Misericórdia, sendo por todos muito querido.

A Câmara Municipal daquele concelho concedeu-lhe, a título póstumo no ano de 2000 a «Medalha de Mérito – Ouro» e ergueu-lhe um monumento de homenagem conjunta com a Esposa, unindo-os para além da morte, na Rua Maria Campina. Foi seu autor o escultor Duarte Henriques, sendo a obra com 2,20 metros de altura, executada em bronze, mármore rosa e granito preto, com todo um cunho de saudade gratidão.

