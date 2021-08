Crónica de Faro: Directores que o aeroporto de Faro houve

OPINIÃO | JOÃO LEAL

A recente aposentação do dedicado e ilustre farense, Dr. Carlos Seruca Salgado, das elevadas funções de Vice – Presidente do Conselho de Administração da ANAC (Autoridade Nacional da Aviação Civil), que exercia desde 2015, fez-me recordar quantos dirigiram, a partir de Julho de 1965 e até aos nossos dias, essa «porta do Algarve aberta ao Mundo» que é o Aeroporto Internacional de Faro.



Também o dr. Seruca Salgado foi, entre 1992 e 1997, responsável por esta porta fundamental para o turismo algarvio, tal como sucedeu em Macau (1999/2007), sendo um dos elos da transição da soberania portuguesa para a China.



O Director do Aeroporto, a quando da sua inauguração há 56 anos pelo Presidente da República, Almirante Américo Tomás, foi o Comandante Manuel Torres de Mendonça Alexandrino (Manuel Alexandrino), um homem austero e pouco dialogante, mas sabedor e competente.



Seguiu-se-lhe Carlos Luís Costa Cruzinha (Carlos Cruzinha), que, como oficial de situação aérea e controlador do tráfego aéreo para aqui viera desde a entrada em serviço. Natural de Lisboa, onde nasceu a 20 de Novembro de 1922, prestou serviço também nos Açores e na Madeira e era pessoa de fácil relacionamento e grande afabilidade. Dessa equipa orientadora do tráfego aéreo de então recordo-me de, entre outros, o jornalista Manuel Relvas («Diário Popular»), o Fortunato, o Mendes (que foi deputado à Assembleia da República)…Possuía a «Estrela Vermelha da Jugoslávia» que lhe foi outorgada pelo Presidente Tito, foi presidente do Rotary Clube de Faro, era sócio honorário do Aero Clube de Faro e tem o seu nome numa artéria do Montenegro.



O Dr. Carlos Seruca Salgado, membro de uma ilustre, respeitada e conhecida família farense, tem um longo percurso ligado à aeronáutica civil. Após se licenciar em Gestão de Empresas e em Economia (Instituto Superior de Economia e Universidade Técnica de Lisboa) foi Director do Aeroporto de Faro, entre 1992 e 1997, funções idênticas às que ocuparia entre 1999 e 2007 e onde foi também professor no Instituto de Formação Turística. Durante mais de duas décadas esteve na ANAC, de que foi Vice – Presidente do Conselho de Administração desde 2015 até à aposentação.



O Dr. Francisco Severino, um ilustre e dedicado filho de Portimão, é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, foi Director dos Aeroportos de Faro (2001) e de Lisboa e, conjuntamente e por convite, Professor Convidado da Universidade do Algarve (Outubro de 1993 a Janeiro de 2010) e é, consultor de aviação.



Durante 12 anos (2003 /2015) estas funções de Directoria foram desempenhadas pelo Eng. António Correia Mendes, actualmente responsável pelo Aeroporto de Santiago do Chile, que é concessionado pelo Grupo Vinci Airports, tal como acontece com o da capital algarvia. É licenciado em Engenharia pelo IST (Instituo Superior Técnico) e em Marketing pela Universidade Católica.



Em nossos dias (Julho de 2021) é Director do Aeroporto de Faro o Dr. Alberto Mota Borges, funções que desenvolve desde 2015. Anteriormente era Chefe da Divisão de Planeamento, Gestão e Controle da ANA (Aeroportos de Portugal) para a Região Autónoma dos Açores. Natural da Região Autónoma da Madeira é membro do Rotary Clube de Faro, onde tem desempenhado vários cargos em sucessivos Conselhos Directores.

João Leal

PUB