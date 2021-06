Crónica de Faro: Dr. Diogo Belo, “20 valores” em Neurocirurgia

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Classificaram-no com «20 valores» (nota máxima), porque mais não era possível atribuir-lhe. Aconteceu ao Dr. Diogo de Assis Pacheco Martins Belo, no prestigiado Hospital de Santa Maria (Lisboa) na formação específica em Neurocirurgia e este «primus inter pares» distinguiu aquele ilustre médico nascido em Faro (Hospital Distrital, a 6 de Julho de 1987). Após o ensino básico feito na P3 (Escola Básica do Alto Rodes), frequentou o Colégio de Nossa Senhora do Alto e a Escola Secundária João de Deus, sempre na capital algarvia.

Prosseguiu a sua formação académica com o Mestrado Integrado de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a que seguiu agora e ao cabo de uma longa e vitoriosa maratona a especialização nesta difícil e aliciante área da neurocirurgia. Honra, mérito e valor para este clínico e alegria partilhada por todos nós farenses em virtude do feito e conquista de um valor que a todos nos orgulha. O Dr. Diogo Belo é descendente de conhecidas e estimadas famílias mediáticas de Faro. Seus pais são D. Virgínia de Assis Pacheco e o fisioterapeuta Fernando Martins Belo que, para além da sua actividade profissional tem o seu nome ligado ao futebol algarvio, de modo próprio ao Farense e ao Olhanense. Seus avós maternos são o saudoso Eng. João Assis Pacheco, que foi um prestigiado técnico superior da Direcção de Estradas do Distrito de Faro e dirigente voluntário e dedicado que o foi de várias instituições (Montepio dos Artistas, Bombeiros Voluntários, etc.) e de sua Esposa, a sra. D. Celeste Assis Pacheco. Pelo lado paterno as raízes avoengas, vindas do Alto Alentejo foram a D. Clara Martins Belo e essa saudade de sempre dos farenses, Mário Martins Belo que, no desempenho da sua função profissional de fisioterapeuta do Sporting Clube Farense prestou os mais assinalados serviços falecendo num acidente em que igualmente pereceram dois atletas – Tó Zé Alves e Tó Zé Bica (Guerreiro).



Homem de ciência, de saber e de pesquisa, o neurocirurgião Dr. Diogo de Assis Pacheco Martins Belo é o também do desporto, pois foi campeão regional de ténis e jogou voleibol pela equipa da Universidade de Lisboa, onde estudou.

Mas aqui neste espaço, desde há mais de sessenta anos, dedicado à coisas de Faro e dos farenses, muito nos apraz felicitar este «génio» da cirurgia e desejar-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais.

João Leal

