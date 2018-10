CRÓNICA DE FARO: E porque não ampliar com a arte tipográfica?

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Foi em julho de 2017 anunciada, a quando da comemoração do 530º aniversário da edição do “Pentateuco”, o primeiro livro impresso em Portugal e nas oficinas do mestre Samuel Gacon, ao que se supõe nesta mesma zona da “Vila-a-Dentro”, onde durante décadas funcionou a extinta Tipografia União, efeméride assinalada com a publicação “fac-simile” deste volume do Antigo Testamento, que a Diocese do Algarve anunciou a instalação na antiga capela do Paço Episcopal (Rua do Município) de um espaço museológico, especialmente dedicado à valiosa arte sacra.

Recentemente, ante a compreensível curiosidade de residentes e turistas que ali passavam, decorreram obras de recuperação do recinto (limpeza do pavimento para devolver-lhe a sua tonalidade original, secagem e protecção do mesmo, tratamento de infiltração das paredes e outros), o que nos leva a crer que teremos mais uma valiosa achega patrimonial na candidatura de “Faro, Capital Europeia da Cultura”.

Segundo informação da Comunicação Social Dioceseana ali ficará exposta uma réplica do prelo de Gutenberg que é “cedido a título de empréstimo” pela Fundação Portuguesa das Comunicações, o que representa um notável e apelativo motivo de visita ao futuro museu. Aqui surge a razão do título que encima este escrito, já que anexo funcionou, como anteriormente o referimos a “Tipografia União”, onde foram impressos centenas de livros e jornais de relevo na história da imprensa algarvia, entre os quais o “Correio do Sul” e a “Folha de Domingos”, este felizmente ainda que quinzenário, em publicação. Porque não ampliar o espaço museológico religioso com a visita à recuperadas oficinas de artes gráficas, com várias fases tecnológicas de composição e impressão?

Ocorre-nos à lembrança esses artistas, que entre alguns outros, o foram o mediático Ferro ou o poeta Raúl de Matos (“Que terra é essa Algarve”) e a homenagem que lhes merece ser prestada.

Uma achega a um importante museu de arte sacra este da arte tipográfica. A ideia fica aqui expressa.

João Leal

