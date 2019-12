CRÓNICA de FARO: “É tempo de Natal”

Não obstante os tradicionais presságios de desventuras nos anos bissextos, o que se diga a verdade pode sempre e fora destes «de 4 em 4 anos» acontecer, o certo é que esta nova caminhada anual, que marca, dentro de dias a entrada na terceira década do século XXI, motiva a que a todos os nossos amigos leitores formulemos os fraternos votos das maiores felicidades ao longo destes 366 dias que se avizinham.

No aspeto concelhio, considerando que este espaço, ao longo das muitas dezenas de anos de vida do nosso «Times» objetiva Faro, entende-se que o seu desenvolvimento sustentado e sustentável, surge como ensejo primeiro e nele uma melhor e desejada qualidade de vida para os naturais e residentes. Faro hoje, cidade multifacetada, verdadeira Babel de gentes vindos das mais origens, de que é referência maior e testemunho indesmentível a Universidade do Algarve com a sua população escolar, esta «Nova Jerusalém», ou no escrever do escritor Virgílio Ferreira («Manhã Submersa», «Aparição»…), que por aqui exerceu no histórico Liceu João de Deus a tarefa do ensinar, tem futuro. Importa pensando nele se viva o presente e as opções mais convenientes para o seu crescer. Numa perspetiva regional, que sempre defendemos, como um todo na diversidade de cada uma das duas ruas escoando para as grandes avenidas que têm que correr, em paralelo e com os mesmos sentimentos e quereres de Alcoutim a Aljezur e de Vila Real de Santo António a Vila do Bispo, apontase para o ano do «vinte vinte» a alvo-rada do desejado e novo Hospital, agora que até temos uma algarvia de corpo inteiro na Secretaria de Estado da Saúde.

Já quanto a propósitos para uma ação concelhia opta-se para o problema da habitação, um daqueles de elevada importância na capital sulina. Oxalá todos e cada um de nós possa encontrar, em cada dia, a realização plena dos seus sonhos e ensejos!

João Leal