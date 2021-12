Crónica de Faro: “É tempo de Natal”

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Vive-se este Sábado (25 de Dezembro) a festividade maior do nascimento de Jesus Cristo, uma efeméride que a todos importa, seja qual for a perspectiva e crença ou não, em que se analise. Ao invés do que vem acontecendo ao longo de mais de meio século em que este espaço do «Jornal do Algarve» existe semanalmente, não o fazemos em euforia alegre por via dos sempre presentes acontecimentos fúnebres que nos afectaram e à família do «Times».



Mas tal não nos impede, até porque esse seria o desejo sempre expresso pelos saudosos finados, de a todos formular os mais acrisolados votos de Boas Festas. Que o cântico angelical, dito, se ouviu naquele «Noite Sacrossanta» pelos céus de Belém (Judeia)- «E na Terra paz aos homens de boa vontade», se expanda a todo o Mundo. Independente da referida «boa vontade» que o Natal aconteça para todos, no mesmo espírito de uma fraterna convivência universal.



Os tempos, de modo próprio e bem vincado «este nosso tempo» tem mostrado que cada um não pode viver isolado no seu «gheto», como se outros homens e mais mundo não existisse. É preciso, á urgentemente necessário, que as mãos se estendam, que nessa fraternidade acontecida, os grandes problemas da Humanidade (fome, guerra, violência, emigração dita clandestina…), todo esse nunca acabado e sinistro cortejo de necessidades encontrem a sua resposta.



Pode o estar no querer acreditado de cada um de nós. O nosso contributo pessoal consideramo-lo imprescindível. Esse gesto será, por certo, a visão de um “Feliz Natal”, que a todos com profunda amizade desejamos!

João Leal

