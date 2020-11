Crónica de Faro: Eng. Tito Olívio Henriques recebeu o «Prémio Carreira 2020»

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Foi no decurso de uma cerimónia íntima, por via das determinações sanitárias em curso, impostas pela pandemia do corona vírus, que decorreu na sede da Delegação Regional do Algarve da Ordem dos Engenheiros em Faro (Rua Dr. João Lúcio, á Pontinha), a entrega do «Prémio Carreira 2020» ao Eng. Tito Olívio Henriques. Um acto de justiça para uma brilhante carreira de mais de 60 anos dedicados, a par de outras actividades, à engenharia civil, de modo próprio no Algarve onde este dinâmico membro da comunidade regional, reside (Portimão, primeiro e Faro, depois) desde os finais dos anos 5o do século passado.



Natural de Vila Cova do Covelo (1931), nas Beiras, licenciou-se em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico (IST) e desempenhou, a par da actividade privada, elevadas funções no sector público, entre as quais as de Director da Hidráulica do Guadiana. Tem também uma licenciatura em Sociologia e uma intensa colaboração na Imprensa Regional (Notícias de São Brás e Jornal do Algarve, entre outros), bem como cerca de meia centena de livros publicados (poesia, romance, ensaios, crónicas, contos e novelas), com os quais tem alcançado vários prémios em certames literários.



Tem o seu nome ligado a um vasto campo de intervenções comunitárias (social – Santa Casa da Misericórdia de Faro, Cruz Vermelha Portuguesa – Medalha de Ouro, 1973 e Refúgio Aboim Ascensão; autárquico – vereador da Câmara Municipal de Faro, que lhe outorgou a «Medalha de Ouro» – 2011; desporto (dirigente de vários clubes, entre eles o Farense e o Sport Lisboa e Faro); rotarismo (decano dos rotários algarvios, past-presidente do Rotary Clube de Faro e delegado do Boletim Rotário e distinguido com a criação do «Prémio de Poesia Tito Olívio», de atribuição em anos pares; associativismo – fundador da Tertúlia Poética Hélice e dirigente da AJEA (Associação dos Jornalistas e Escritores do Algarve).



Esta distinção da Ordem dos Engenheiros de «Prémio Carreira 2020» é um acto de justiça para quem havendo nascido beirão tem dedicado a maior parte da sua octogenária existência a servir o Algarve.

João Leal