CRÓNICA DE FARO: Entre as 500 biliotecas de todo o mundo

Uma distinção de assinalado valor, o “Certificado de Bilioteca Associada da Unesco”, foi atribuído à Biblioteca Municipal António Rosa, por aquele organismo da ONU (Nações Unidos) para a Cultura, num reconhecimento que nos apraz registrar e congratular.

São quinhentas as bibliotecas que, em todos os mais de 200 países que fazem parte daquela entidade de alto mérito pelo seu prestígio e acção desenvolvida, comportam este certificado. Assim Faro, onde em Portugal foi composto e impresso o primeiro livro, no século XVI e segundo a técnica de Gutemberg, alcança mais um merecido galardão, que pode vir a dar uma achega à sua pretensão de vir a ser nomeada para a “Capital Europeia da Cultura”.

O objectivo desta menção reconhecida aquele valioso espaço da cultura algarvia, que tem como patrono António Ramos Rosa, um farense reconhecido como dos maiores poetas contemporâneos é “encorajar o desenvolvimento de atividades nos domínios da UNESCO como a promoção dos direitos humanos e da paz, o diálogo cultural, a proteção do ambiente ou a luta contra o analfabetismo”.

Por outro lado reconhece o caminho percorrido “na promoção e acesso à leitura e à informação, no combate à iliteracia, fazendo da leitura e do livro ferramentas essenciais no desenvolvimento do saber, do entendimento e da cooperação internacionais”.

De parabéns estão a cidade capital sulina e toda a região algarvia, inclusive o próprio País com este “Certificado de Biblioteca Associada da UNESCO”.

João Leal