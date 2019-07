CRÓNICA DE FARO: Faro “Capital Europeia dos Motards”

Se desde há dias se sente e pressente todo esta ambiente de «avant garde» da que é considerada a «melhor concentração internacional de motas da Europa», assumindo-se Faro, até domingo, como a «capital europeia das duas rodas», é com maior impacto que, a partir de hoje quinta-feira, o Vale das Almas, ali nas imediações do Aeroporto, entre a «Vila» do Montenegro e a Praia, concentra muitos milhares de motards, vindos de todo o Mundo.

É um acontecimento imprescindível no calendário das grandes realizações anuais em Portugal, com elevados proventos para a nossa economia e, mais uma vez, organizado por essa plêiade única de dedicações, capitaneada pelo «grande» José Amaro, que são a família do Moto Clube de Faro.

Quanto deve a cidade capital sulina, a Região Mãe e o País, ao esforço persistente, qualificado e dedicado destas gentes que «dão o melhor de si, sem pensar em si»? e que, ano após ano, prosseguem com o mesmo entusiasmo, apego e espírito únicos.

Com um vasto e completo programa, que inclui uma diversidade de apetências, que vão do convívio em si mesmo com companheiros de largas dezenas oriundos de outros países; das degustações gastronómicas; do «show bikes»; das «t-shirts molhadas»; dos espetáculos de craveira internacional com artistas de várias nacionalidades (Wi-thin Temptation, Amor Electro, Gisela João, St. Dominics Gospel Chor, Iris, Jake & El-wood, Celtas Cortos, etc.), a esse empolgante desfile, na manhã de Domingo, que é um grande abraço entre os motards e a comunidade algarvia, percorrendo ruas, avenida e praças de Faro, num sempre renovado «Até para o ano».

Foi em 1981 que teve lugar a 1.ª edição esta iniciativa que, volvidos dez anos, passou a ser classificada como «Concentração Internacional», sendo a única em Portugal com este estatuto outorgado no Calendário Internacional de Concentrações da FIM – Federação Internacional de Motociclismo e hoje é querida, desejada e ovacionada em todo o Mundo.

As motas e os seus condutores estão aí. Que sejam bem – vindos e o nosso obrigado, como farenses e algarvios, ao Moto Clube de Faro!

João Leal