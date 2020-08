Crónica de Faro: Faro, o primeiro da Europa

OPINIÃO | JOÃO LEAL

«Plano Estratégico para a Cultura» levou a uma posição de pioneirismo para o concelho de Faro já que é o primeiro município da Europa a desenvolver tal documento, que o é totalmente comprometido com o alcance do ODS (Objectivos do Desenvolvimento Sustentável) definidos na Agenda 2030 pela ONU (Organização das Nações Unidas).



Este estudo representa e actualiza o compromisso da «Convenção Quadro do Conselho da Europa relativo ao valor do Património Cultural para a Sociedade», assinado na capital algarvia no ano de 2005 e, por via de tal, também conhecido por «Carta de Faro».



Foi em menos de um ano que este Plano foi concluído já que os trabalhos de elaboração se iniciaram em Outubro de 2019 e tem, por base, como os indicadores temáticos que visam auxiliar as cidades a aferir o con-tributo local da cultura para os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável e que são, os «cinco pês»: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias».



Quatro são as dimensões temáticas apontadas pelo Município neste «Plano Estratégico para a Cultura de Faro»: Ambiente e Resiliência (ordenamento sustentável do território, qualidade do ambiente urbano e respostas em termos de mobilidade e equilíbrios ecológicos); Prosperidade e Meios de Vida (PIB, emprego, novos negócios, aposta na inovação e cruzamento entre turismo e cultura); Competências Criativas (construção do conhecimento) e Participação Cultural e Inclusão e Participação Cultural dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (reforço da inclusão social e da coesão).



Uma decisiva aposta com que o Município de Faro encara a Cultura, face á sua candidatura para «Cidade Europeia Capital da Cultura 2027», como «motor de desenvolvimento e inovação para um futuro mais sustentável e inclusivo no Concelho e na Região».

João Leal