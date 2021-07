Crónica de Faro: Faro, primeiro em Eco-Freguesias

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Foi atribuído, com todo o merecimento, à União de Freguesias de Faro (Sé/São Pedro) o 1.º lugar no concurso «Eco-Freguesias XXI» e a conquista da «Bandeira Verde», num símbolo de excelência de qualidade de vida e de preservação de valores fundamentais para a garantia de que «vale a pena viver neste burgo».



A proclamação da vitória e a entrega do galardão aconteceu na cidade de Pombal onde esteve presente o Eng. Bruno Azevedo Lage, presidente daquele órgão autárquico e a União de Freguesias de Faro (Sé/São Pedro) foi a melhor classificada a nível nacional, com um índice de 96,72% e a conquista do 1.º lugar neste certame. É o mesmo promovido pela prestigiada ABAE, a mesma considerada entidade que atribui o símbolo da «Bandeira Azul», no que se refere às praias.

De apontar neste âmbito Faro regista no seu litoral 4 «Bandeiras Azuis» (Praia de Faro, Deserta, Culatra e Farol), a que agora se juntou, na qualidade ambiental, a «Bandeira Verde» (Eco – Freguesias XXI). Foi-o oficialmente justificada a decisão pela «adopção de boas práticas no domínio da sustentabilidade e em particular na vertente ambiental, contribuindo para territórios mais sustentáveis e amigos do ambiente».



Entre os 10 indicadores que são apreciados nesta apreciação contam-se: espaços públicos, gestão ambiental, promoção da economia social, serviços de proximidade, desenvolvimento sócio-cultural, promoção da biodiversidade e informação e participação púbicas. Um completo conjunto de análises conducentes a uma definição em termos nacionais pela ABAE que, para além do Eco – freguesias, organiza a «Bandeira Azul», o «Eco – Escolas» e outros certames visando a qualidade de Vida.

