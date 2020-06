Crónica de Faro: Faro sem… nem, nem…

OPINIÃO | JOÃO LEAL

A pandemia, provocada pelo Covid, com tão nefandos dramas, em todos os espectros e regiões, tem deixado a sua indesejável presença na cidade capital da Região Sulina. Não atingido os valores conhecidos do que foi a pneumónica ou gripe espanhola, tragicamente ocorrida nos anos de 1918/19, tem no entanto uma presença marcante, que ainda prosseguirá, sem o queremos fazer futurologia ou eivarmos de pessimismo. Refira-se, só a título de exemplo, o que sucedeu com realizações que eram enormes referências farenses e que aconteceriam no período estival de 2020 e foram canceladas ou proteladas para o ano que vem. Apontam-se:

39.ª CONCENTRAÇÃOINTERNACIONAL DE MOTOS DE FARO que, com uma prevista participação de mais de 25 mil motards, deveria acontecer entre 16 e 20 de Julho no Pontal. Numa excelência de organização do excepcional Moto Clube de Faro que promete, nas palavras do seu dedicado presidente directivo, o José Amaro que, a despeito de tudo «algo irá acontecer, repetia-se aquilo que de há muito o é «a capitalidade mundial das motos» a ter lugar nesta Cidade de Santa Maria;

«FOLKFARO» – Sê-lo-ia pela 18.ª vez que aquele que é considerado pelo Organismo Mundial do Folclore, entidade reconhecida pela UNESCO, «o maior festival folclórico que ocorre ao Sul do Tejo» se deveria realizar juntando prestigiados agrupamentos de todo o Mundo, de 22 a 30 de Agosto. A determinação da não realização de concentrações e demais normas em vigor levou a que a dedicada equipa do prestigiado Grupo Folclórico de Faro (verdadeiro embaixador do Algarve) se visse forçada a cancelar para 2021 a sua realização. Impõe-se aqui e com toda a justiça o fazemos saudar o prestigiado agrupamento folclórico na comemoração do seu 90º aniversário acontecido a 10 de Junho;

«FARO F» – Iniciado no Verão de 2014 e com um crescente êxito, como ainda no passado mês de Setembro o aplaudimos com muitos milhares de espectadores no histórico espaço da «Vila – a -Dentro», será este ano realizado «em moldes diferentes e a definir». Não terá por certo esta iniciativa da Câmara Municipal de Faro a dimensão de anos idos, especialmente o último, mas retornará com a desejada pujança e projecção.

