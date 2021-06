Crónica de Faro: “Música para surdos”

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Este é apenas um dossier dos muitos e valiosos que levam a assinatura do professor Paulo Cunha, um dos nomes mais assinalados do ensino da música e do canto em Portugal. Os seus indiscutíveis e comprovados méritos foram agora reconhecidos pelo Rotary Clube de Faro, o decano dos clubes rotários algarvios e uma referência histórica neste movimento instituído pelo americano Paul Harris em Chicago (1904).



Como clube de cotados profissionais todos os anos os clubes rotários elegem o «Profissional do Ano», um galardão que distingue em cada comunidade aqueles que mais se houverem não apenas na sua arte mas no envolvimento comunitário pelos serviços prestados. A par da VOG (visita oficial do Governador), do aniversário da outorga da Carta Constitutiva (aniversário), esta celebração é, juntamente com o «Prémio Carreira», uma das grandes datas rotarianas.



Por isso se revestiu de grande simbolismo e significância a solene entrega da distinção do «Profissional do Ano 2020/21» ao Professor Paulo Cunha «pela sua dedicação á profissão que abraçou e pelo projecto «Educação Musical para Crianças Surdas», considerado «um verdadeiro exemplo e modelo a nível europeu» e que tem suscitado o maior interesse nos meios pedagógicos musicais» nos países comunitários.



O acto decorreu no EVA Hotel Senses, sob a presidência do Eng. Bruno Azevedo Lage, dedicado presidente do Rotary Clube de Faro e da União de Freguesias Sé/São Pedro, que destacou os itens desta merecida escolha. A biografia do homenageado foi relatada pela Dra. Cláudia Luz, que destacou os quase 40 anos de dedicação ao ensino (é professor da EB 2,3 Santo António do Alto, em Faro, professor de Educação Musical para Crianças Surdas e Formador de Professores em Didácticas Especiais), tem o seu nome e empenho ligado a várias instituições ligadas ao mundo da Música (Conservatório de Música de Olhão, Música XXI, Grupo «Vá-de-Viró», Coral Fermina Ouras Vozes, Conservatório Regional do Algarve Maria Campina e docente na Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve). O Município de Faro, num preito de reconhecimento, atribuiu-lhe a «Medalha de Mérito Municipal- Grau Ouro. É autor de uma obra publicada.

Durante a sessão usaram também da palavra os rotários Arq. Teresa Correia e o Governador Assistente Dr. Silvério Guerreiro. Muito emocionado o distinguido, Prof. Paulo Cunha, «um músico e um profissional de mérito» agradeceu, muito sensibilizado a distinção conferida pelo Rotary Clube de Faro.

João Leal

PUB