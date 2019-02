CRÓNICA DE FARO: Na morte de “um homem bom”

Foi assim que o definiu “Um homem bom”, ali à beira campa no talhão dos bombeiros, no cemitério da Esperança, o Engenheiro Tito Olívio Henriques, decano dos rotaristas algarvios, referindo-se ao que foi a constante dedicação da sua vida, “arriscando, muitas vezes, a vida, para salvar as vidas de outros”. Lembramos, com uma profunda saudade o falecido comandante do Corpo Honorário dos Sapadores de Faro, Jorge Estevam Carrasco Paes Lobo, Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses e Medalha de Mérito (Grau Ouro) da Câmara Municipal de Faro. Contava 88 anos (1 de Maio de 1930) e estava radicado na capital algarvia, de que era dedicado e com todo o merecimento “filho adotivo”, há muitas décadas.

Toda a sua vida foi empenhada em servir a comunidade, na plena vivência do ideal do fundador de Rotary, Paul Harris, havendo presidido ao pioneiro dos clubes algarvios, sediado nesta cidade. Para além do seu empenhamento no comando dos Bombeiros Municipais, da Cruz Lusa (Bombeiros Voluntários) e da Corporação da extinta Torres Pinto da Silva (Corticeira Fritz Henzler), foi dedicado membro do Moto Clube de Faro, da Santa Casa da Misericórdia, da Venerável Ordem Terceira do Carmo, da Comissão Organizadora da Feira de Santa Iria, da AIHSA (Associação dos Industriais de Hotelaria e Similares do Algarve), prestou assistência no capítulo da segurança em diversas unidades hoteleiras na região e desempenhou idênticas funções profissionais em Cabinda (Angola) e em Israel, para além da atividade empresarial em diversas áreas.

Dotado de um espírito invulgar generosidade e de uma capacidade enorme de decisão e de empenhamento, vimos muitas vezes o saudoso comandante Paes Lobo, aqui nos ocorrendo a lembrança desse enorme que tivemos que foi o comandante Valdemar Carlos Silva, envolvendo em arriscadas missões, onde deu o melhor de si mesmo, como foi o caso do acidente com o avião da “Martinair”, no Aeroporto de Faro.

“Morreu um homem bom!” Que descanse em paz!

João Leal