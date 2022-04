Não o é era biologicamente, mas foi a realidade durante toda uma vida de oitenta anos, em que uma fraterna e assumida irmandade nos uniu. Foi talvez, para não escrever seguramente, o melhor e maior amigo que na vida tivemos. Começou ali na «catequese do Padre Zé Gomes» e terminou quando naquela manhã de 25 de Março, quando Deus o chamou a Si.



O meu compadre Henrique Luís, por que compadres o éramos em duplicidade, foi toda a vida igual a si mesmo. Vivia para servir e ele que foi nos últimos anos um dos sustentáculos de Rotary no Algarve, sempre seguiu quando ainda rotário o não era, um servidor da comunidade. Por isso a «Medalha de Mérito – grau ouro», com que o município de Faro o distinguiu no último 7 de Setembro, de há muito que esperava aquele peito honesto e bom. E «doce», como o referiu na sua homília o Cónego César Chantre, com base num comentário popular que escutara momentos antes, havia aquela «doçura» tão natural como ele próprio o era. Era-o para todos, fosse íntimo ou com contacto primário, já que antes que a mão necessitada se estendesse à busca da ajuda precisa, lá estava ele a dar todo o seu esforço e energia. A ele se devem muitas das grandes iniciativas que o Algarve conheceu ao longo de meio século.

Foi o desporto (Festa dos Campeões, Farense, Associação de Futebol…), o rotarismo (presidente do Clube de Faro, em vários mandatos e gerador de outros clubes que a Região hoje tem..), a vida social (tantas obras a que estendeu o seu bem fazer, caso da Cruz Lusa e do Montepio), o trabalho («o mais jovem chefe de secretaria de todos os organismos do País, a CIALBE – Fábrica Sumol, as Caldas de Monchique, a Centeco, etc). Foi-o toda a vida e por todo o sempre deixando um rasto de infinda saudade em quantos como eu, com ele vivíamos o quotidiano.

Morreu o meu Irmão Henrique Figueira. O irmão que a vida natural me deu mas a amizade fraterna soube construir!

João Leal