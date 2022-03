Crónica de Faro: Os 40 anos do Moto Clube de Faro

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Já se passaram quatro décadas sobre a fundação oficial do que é uma das referências maiores da capital algarvia, o Moto Clube de Faro.



Volvidos quarenta anos, esta sólida e plena de vida e acção que é a conhecida agremiação, não obstante a não realização do que é o seu expoente máximo – a Concentração de Julho, devido à pandemia, afirma-se e reafirma-se dom uma presença assinalada e digna do maior apreço.



Desde os tempos da «ideia» de formação do Moto Clube, ali nas mesas do extinto Café Paris, nas imediações do Tribunal, onde hoje funciona uma loja de artigos para bebés, passa toda uma brilhante história, que se cruza em plena vivência, com a cidade desde 1982.



Porque este «cruzamento» tem sido modo fundamental, numa reciprocidade havida entre farenses e o aniversariante. São tantas as páginas, a tal propósito vividas, que longo seria enumerá-las. Para além das Concentrações que, em cada ano, transformam o Vale das Almas, na «capital mundial do motociclismo», com um destaque cívico para essa inolvidável jornada que é o «desfile» (onde temos «lugar certo» e o havemos de manter até Deus querer), à generosidade do «Natal na Cidade», ao acompanhar dos grandes momentos. Lembram-se? Quem o esquecerá no que foram as idas ao Jamor para a final e finalíssima da Taça de Portugal?



A equipa presidida pelo sempre dedicado e singular José Amaro é um testemunho permanente para todos e um justificado motivo de orgulho para a capital sulina.



O universo de felicitações e de parabéns que endereçamos ao «quarentão» Moto Clube de Faro comporta toda uma avalanche de reconhecimento pelo que tem sido a sua generosa, dinâmica e fraterna acção.

João Leal