Crónica de Faro: Parabéns, Joana! És o nosso orgulho!

Nunca dela ouvíramos falar. Tal como nós uma farense anónima entre os mais de 50 mil seres que habitam Faro. Foi agora através do brado vindo da histórica cidade francesa de Versalhes, a tal do palácio e dos jardins famosos que a conhecemos. JOANA SANTOS, uma judoca que ultrapassou os 30 anos, que tem sido de uma dedicação plena e total ao seu desporto favorito venceu o Campeonato do Mundo de Atletas Surdos.



Motivo de mais que justificado orgulho para a «Terra Mãe» e para todos nós. Tem sido seu mestre o dedicado treinador Júlio Marcelino, que sempre acreditou na sua perfomance, mesmo quando saiu dos – 63 kgs, onde somou vários êxitos, para os agora – 57 kgs em que se sagrou campeã mundial.



A pandemia, esta terrível pandemia que continua a deixar rasto, durante dois anos, não provocou o abandono, pelo contrário foi caminho de continuidade e de perseverança.



Atleta do dinâmico e «histórico» Judo Clube do Algarve, que utiliza no quotidiano o salão do Mercado Municipal de Faro, treinou, persistiu e acreditou. Com a participação de 164 judocas oriundos de 26 países, foi, com curiosidade o assinalamos, no «Dia Mundial do Judo» (28 de Outubro) que a farense Joana Santos subiu ao mais alto lugar do pódio. Primeiro derrotou Yezemberdigeva (Cazaquistão) e depois a ucraniana K. Audieleva, para num final esplendoroso derrotar por «ippon» H. Lee, da Coreia do Sul.



Era a única atleta portuguesa presente neste Mundiais de Judo para Deficientes Auditivos e foi a melhor de «todo o Mundo». Agora o próximo grande desafio será em Maio do próximo ano, na cidade de Caxias do Sul, no Brasil, onde estamos confiantes a estrela vencedora da dupla Joana Santos / Júlio Marcelino, voltará a brilhar. Até lá as nossas mais comovidas e orgulhosas felicitações e agradecimentos a este par de atleta e técnico e ao Judo Clube do Algarve pela brilhante conquista do título mundial.

João Leal

