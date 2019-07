CRÓNICA DE FARO: Parabéns “Times”

Com a presente edição entra no 63º ano consecutivo e de ininterrupta publicação “Jornal do Algarve”, o “Times”, na feliz expressão que tanto gostava de aplicar, do seu fundador e primeiro diretor o sempre saudoso jornalista e testemunho cívico de vida, que foi José Barão. É uma efeméride que, mais do que a este honrado órgão de comunicação social, se expande a toda a região, já que o pensamento da sua criação e o objectivo que perdura e continuará no pensar dos continuadores é a defesa dos valores e interesses maiores que ao Algarve importam.

Foi no tempo de mais um renascer da primavera, que a desejada e verdadeira aconteceria em 1974, que um sexteto, não de cordas mas com a Terra Mãe sempre no coração e na inteligência, teve a genuína alegria de ver o seu sonho se concretizar e vir para a rua anunciar à cidade e ao mundo (urbi et orbi) uma voz nova, clara, democrática e amada. Aqui expressamos a nossa admiração e gratidão a esse grupo que em Março de 1956 fez nascer o “Times” – José Barão (primeiro diretor), Manuel Rodrigues Álvares, Manuel Silva Domingues, Emílio Diogo Costa, José Alves Mestre e Sebastião Santos Silva, todos já falecidos, mas todos sempre presentes na nossa lembrança e na nossa saudade. A eles e neles, nesta hora celebrativa, lembramos na dedicação do, há meses vítima de acidente em serviço de “Jornal do Algarve”, jornalista Domingos Viegas, a homenagem a quantos deram o seu enorme contributo ao mesmo.

“Não caiu, não cairá…” foi uma frase que ficou célebre a propósito da construção do Mosteiro de Aljubarrota. Aqui e agora dizemos, relembrando a frase testemunho de José Barão, à beira de nos deixar: “Não deixem morrer o Jornal do Algarve…”, com a dedicada e competente direcção do Dr. Fernando Reis, a certeza de que hemos de prosseguir, assim a Região o queira!

João Leal