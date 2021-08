Crónica de Faro: Prata de Tóquio para Faro

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Como em todo o Mundo Lusíada provocou, em Faro, natural regozijo a valiosa conquista da «Medalha de Prata» no Triplo Salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio pela campeoníssima Patrícia Mamona. A capital algarvia vibrou de uma forma especial já que ao êxito da vice – campeã olímpica se alia o seu treinador de há mais de duas décadas, o farense Professor José de Sousa Uva. Uma aliança entre pupila e mestre que tem logrado o alcance dos mais conhecidos êxitos para o atletismo português. O conceituado técnico leonino é filho de um mediático e estimado casal de Faro – o ex futebolista e treinador de futebol, o «capitão» Carlos Sério e com ele a lembrança de período áureo da história do histórico Sporting Clube Farense e de sua esposa, a dedicada autarca D. Ilídia Honorato Sério, da União de Freguesias (Sé / São Pedro).



O técnico da Patrícia Mamona, a campeã que no «Tokyo Olympia Stadium», na capital japonesa fez subir bem alto a bandeira nacional, estudou na Escola Secundária João de Deus (ex-Liceu de Faro), licenciando-se na Universidade do Porto (Faculdade de Ciências do Desporto e da Educação Física), havendo exercido o ensino no Colégio Militar e sendo efectivo, para além do desempenho de funções no Sporting Clube de Portugal, da Escola Prof. José Augusto Lucas.



Patrícia Mamona, descendente de angolanos, nasceu há 32 anos em São João de Arro, havendo apenas sido ultrapassada pela campeã Yulimar Roja (Venezuela), com um triplo admirável (15,67 mts.), que constitui o novo record mundial.



Esta ligação entre Patrícia Mamona e o Professor José Sousa Uva, permite-nos dizer que a «Medalha de Prata» alcançada na capital nipónica também tem muito a ver com Faro. E ambos homenageamos recordando as palavras proferidas pelo técnico farense, no final da competição em Terras do Oriente: «Valeu e vai continuar a valer a pena o trabalho que construímos ao longo destes vinte anos».

João Leal

Nota: O autor não escreveu o artigo ao abrigo do novo acordo ortográfico

