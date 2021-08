Crónica de Faro: Raphael Guerreiro, um “Moço meio da Penha”

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Não o escrevemos totalmente porque nasceu em França (Le Blanc – Mesmil, 22/12/1993) e por lá cresceu e se fez o famoso lateral esquerdo e meia da Selecção de Portugal e do Borussia Dortmund (Alemanha). Mas é «farense» pela espírito, pela dedicação pelo lado paterno (Adelino Guerreiro, que é da Penha e jogou futebol pelos leões de Faro).

O jovem Raphael Guerreiro, filho de mãe francesa, D. Claudine, é hoje um dos nomes grandes do futebol mundial. Uma história dessa saga da emigração portuguesa para França nas décadas de 50 e 60 do século passado. O avô paterno, com uma mercearia de bairro, exactamente na Penha, que era então um subúrbio da capital sulina, correu o rumo ou destino (sabe-se lá!) de tantos milhares de outros algarvios. Com ele levou a família, incluindo o filho adolescente Adelino, que ali cresceu para a vida naquela pequena vila dos arredores parisienses.

Do casamento entre Adelino e Claudine nasceu o luso – francês que é hoje estrela do futebol, o craque do Borussia e da Selecção de Portugal, pela qual foi Campeão Europeu (2016). O pai Adelino, sempre com o «bichinho da bola», inscreveu o Raphael no clube da terra natal e, bem cedo, os olheiros gauleses, viram o potencial futebolístico do jovem.

Foi assim, seleccionado para a frequência da Academia Clairefontaine (Centre Technique National Fernand Sastre), para onde iam as melhores promessas da região francesa, Île de France. Surge os interesses dos maiores clubes franceses e o Caen, com quem assinou o primeiro contracto profissional, a que seguiu o Lorient) e depois o actual clube, o Borussia Dortmund, com quem ganhou a Taça, por duas vezes (2016/17 e 2020/21) e a Supertaça da Alemanha (2019).

Entretanto é chamado a representar Portugal (Março de 2013) pela equipa de Sub 21) e mais tarde o onze principal, estreando-se contra a Arménia e conquistando o título de Campeão Europeu (Paris, 2016). Tal feito leva-o a ser distinguido com o grau de Comendador da Ordem de Mérito e incluído na onze, segundo a UEFA, dos melhores. Conquista também com a camisola das quinas a «Liga das Nações».

E muito, a Deus querer, ainda há-de ser conquistado por este futebolista de excelência, com raízes na popular e querido Bairro da Penha…

João Leal

PUB