Crónica de Faro: Será mesmo necessária?

Encerra no dia 11 de Fevereiro (5.ª feira) o prazo para adjudicação da construção da nova ponte para a Praia de Faro, com um valor de licitação a rondar os 5 milhões de euros. É a 4.ª vez que este concurso decorre, sem que nas suas anteriores edições, haja surgido qualquer empreiteiro interessado nesta obra, não obstante a conhecida redução de trabalhos que a pandemia tem provocado. Não o sabemos se por falta de empresas suficientemente apetrechadas e habilitadas para este género de tarefas de engenharia hidráulica ou se uma por uma táctica empresarial, compreensível, de fazer subir a base de licitação. Certo, certo, é que a mesma já atinge um elevado e considerável montante a despender pela Pólis Ria Formosa, responsável pela construção, ficando depois de concluída a manutenção e funcionamento como tarefa da Câmara Municipal de Faro. Conhecemos este dossier da «Ponte para a Ilha», ligando o Sítio da Carga de Palha até ao cordão arenoso, de grande e progressiva fragilidade, desde os tempos da nossa juventude, em que era o mesmo um sonho, ensejo e propósito. Temo-lo acompanhado, com um contacto directo, vivo e vivido, ao longo de mais de setenta anos e ora interrogo-me, sabendo que a dúvida comungada por muitos utentes, vai provocar divergências que aceitamos.

Será que a nova ponte é mesmo necessária? Para quê e porquê? É que o escoamento actual já provoca lotações esgotadas, sem que exista onde estacionar ou inverter a marcha. É como se, com esta obra, colocássemos um funil de maior diâmetro para meter mais líquido numa garrafa que já transvasa! E, que raio, 5 milhões de euros é dinheiro para o qual existem muitas outras carências onde o aplicar (habitação, educação, economia social, empreendedorismo, saúde… eu sei lá, tanta falta que por aí há).

Não me venham com essa estafada «estória das dotações orçamentais», que mais do que nunca e quando a Dívida Pública cresce para montantes nunca dantes atingidos» há que pensar e bem onde se gasta o nosso dinheirinho!

João Leal

