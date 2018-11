CRÓNICA DE FARO: Um nome que honra Faro

OPINIÃO | JOÃO LEAL

O Coronel da Infantaria, na reserva, Manuel Amaro Bernardo, nascido na capital sulina, em 1939, é uma daquelas personalidades que conferem, pelo seu percurso millitar e de escritor, este concelho.

Recentemente apresentou na Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, cuja notável ação em prol da cultura, nunca será demais enaltecer, a sua última obra “Monchique – Guerra e Descolonização, 1964-1975”, em que narra os anos bélicos vividos neste país africano aquando dos últimos tempos da dominação portuguesa e todo o processo que levou à sua independência. A apresentação esteve a cargo de outro ilustre militar, que, posto nascido em Viana do Castelo, veio para Faro “menino e moço” e tem realizado através do apoio à criança em situação difícil, uma obra considerada de excelência a nível mundial. Referimo-nos ao Dr. Luís Villas Boas, o mediático e empenhado diretor do Refúgio Aboim Ascenção e da Emergência Infantil. Após concluir o curso da Academia Militar em 1959, o Coronel Manuel Amaro Bernardo durante 36 anos desempenhou funções de comando e chefia de pessoal militar e civil, quer em Portugal (Continente e Açores), como em Angola e Moçambique, após o 25 de Abril de 1974 fez parte do Posto de Comando, na Amadora, aquando do Movimento de 25 de Novembro de 1975, havendo assumido outras relevantes funções na justiça militar. Diplomado com o Curso Complementar de Ciências da Informação da UCP (Universidade Católica Portuguesa), tem ampla colaboração em jornais diários e semanários algarvios, bem como de publicações do âmbito das Forças Armadas. Historiador e escritor, na sequência da vivência real e efetiva dos acontecimentos, deu à estampa quase uma dezena de obras de relevante atualidade para a História do Portugal Contemporâneo, de entre as quais referimos: “Os Comandos no Eixo da Revolução; Crise Permanente do PREC; Portugal 1975/ /76” (com o pseudónimo de Manuel Branco, em 1977); “Marcelo e Spínola – A Ruptura”; As Forças Armadas e a Imprensa na Queda do Estado Novo; Portugal 1973/74″ (19896; “Equívocos e Realidades; Portugal 1974/75” (1999); “Combater em Moçambique: Guerra e Descolonização 1964-1975”; “Timor – Abandono e Tragédia; A Descolonização de Timor (2000); “Memórias da Revolução; Portugal 1974/75” (2004); “25 de Novembro; Os “Comandos e o Combate pela Liberdade” (2005); “Guerra, Paz e Fuzilamentos dos Guerreiros; Guiné 1970-1980” (2007); “Grades de Papel; Caxias 1975; Condomínio Fechado” (2013), bem como o livro sobre os acontecimentos moçambicanos e ora presente ao público seu conterrâneo. Distinguido com altas e relevantes condecorações, o farense coronel Manuel Amaro Bernardo é um militar e cidadão que honra a Terra Mãe.

João Leal

