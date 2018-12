CRÓNICA DE FARO: “Um protocolo de referência”

É assim que denominamos o celebrado entre a Universidade do Algarve (UAlg), prestes a atingir 40 anos de vivificante existência e o Rotary Clube de Faro (RCF), duas instituições relevantes na vida algarvia e que visa um estreitamento das relações e o aprofundar de objectivos comuns, como o são a investigação e o ensino e o caminhar pelas avenidas abertas pelos ideais legados à humanidade na cidade norte-americana de Chicago (1905) por Paul Harris e seus companheiros. Assinado que o foi em dia do 57.º aniversário do decano dos Clubes Rotários Algarvios (16 de Novembro de 1961), em sessão festiva com cerca de seis dezenas de participantes, este estreitar de mãos simboliza também uma mais preciosa presença da UAlg na comunidade civil algarvia e o abrir de novas perspectivas, quer quantitativas (nesta reunião foram admitidos três novos “companheiros”, todos docentes daquela prestigiada instituição académica) quer de elevação intelectual para Rotary, quer no que concerne a uma maior adesão dos seus docentes como da juventude universitária, visando a desejada e pretendida fundação de um Rotaract, que congregue os jovens na vivência do “dar de si sem pensar em si” e na construção de um futuro mais humano, recordando-se a quadra desse “mestre de fraterno humanismo” que foi o poeta António Aleixo:

“O mundo só pode ser

Melhor do que até aqui

Quando conseguires fazer

Mais pelos outros que por ti”

O protocolo teve a assinatura de compromisso do Prof. Doutor Paulo Águas (magnífico reitor da Universidade do Algarve) e da Arq. Teresa Vieira e Dr. Fernando Vila-nova, respectivamente presidente e vice-presidente do clube aniversariante, sendo como que o “aval ou reconhecimento urbi et orbi” havido pela presença do Dr. Rogério Bacalhau (presidente da Câmara Municipal de Faro e que presidiu ao RCF) e Dr. Abílio Lopes (Past Governador do Distrito Rotário 1960).

Um acordo em que o futuro se definiu no expresso e mútuo ensejo, com evidentes avenidas a percorrer e que o querer dos responsáveis pelo documento firmado impulsionará com um conjunto de ações, como esperamos que aconteçam e que, por certo, vão-se concretizar nos tempos próximos.

João Leal