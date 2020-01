CRÓNICA DE FARO: “Uma admirável e singular obra”

Passado já o é este tempo natalício, em que cada um, conforme a sua crença ou vivência, com influência das condições e motivos sempre ocorrentes, paira-nos na lembrança como um dos mais e do mesmo a singular obra de arte que tivemos o privilegiado ensejo de apreciar. Tratou-se da admirável reconstrução do presépio tradicional português erigido com arte, determinação, espírito de criatividade e saber, erigido ali no quartel do Batalhão de Sapadores Bombeiros, na confluência da Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva (um amigo e um pastor espiritual cuna lembrança está sempre em nós) com a Avenida Cidade de Hayward (recordatória da primeira geminação da capital sulina com esta urbe.



Com cerca de uma dezena de metros quadros testemunha o mesmo os mais referentes locais do Próximo Oriente, onde não faltam as pirâmides de Keops, Kefrem e Mikerinos e a mediática Esfinge, no Egipto dos Faraós ou toda a geografia humana e dita da portuguesa grei, com relevo para as verdejantes hortas algarvias, o mestre calafate na sua multi-secular arte de reparar e construir os barcos, o pescador e a secagem do peixe, a par de outras representações do que é a nossa presença milenar na casa comum de todos nós, que é o planeta Terra. Nesta representação globalística, de acordo afinal com o espírito da Natividade, empenharam-se os dedicados e sempre prontos em ajudar e socorrer a comunidade, que são essa plêiade de escolhidos, os Bombeiros Sapadores de Faro, seguidores na história brilhante dos seus antecedentes, os Bombeiros Municipais de Faro, que a par da sua congénere Cruz Lusa (Bombeiros Voluntários de Faro) tantos e tão valorosos serviços têm prestado à cidade, ao concelho e ao Algarve.



Volvido que é o Natal muito nos apraz felicitar na pessoa do seu dedicado Comandante José Tomás Gomes Valente, quantos se empenharam nesta verdadeira obra de arte que o presépio dos Sapadores Bombeiros representa e formular votos para que neste Novo Ano ele se volta a erguer com toda a beleza e sentido que o determinou.

João Leal