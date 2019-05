Crosse das Amendoeiras junta as melhores equipas em Albufeira

O 42º Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor vai ter lugar na manhã do próximo domingo, dia 3 de fevereiro, na pista internacional das Açoteias, em Albufeira.

O calendário das provas levará à pista das Açoteias mais de quatro mil atletas. Só a Taça dos Clubes Campeões Europeus em Atletismo contará com 63 equipas de 23 países, ou seja “a maior prova de sempre”, conforme referiu Jorge Santos, presidente da Associação de Atletismo do Algarve (AAA). Destaque para os representantes de Portugal, o SL Benfica com 10 atletas de sub-20 femininos e o Sporting CP com 30 atletas divididos por sub-20 femininos e seniores masculinos e femininos.

Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), salientou na apresentação da prova que a pista das Açoteias “é de longe a melhor pista mundial para a prática do corta-mato”, acrescentando ainda que “o corta-mato não perdeu importância, nem desapareceu do mapa. A questão é que já não há só o corta-mato e o atletismo para dar alegrias aos portugueses” e que “no Algarve já ultrapassámos os mil atletas federados”.

Já o diretor técnico da Associação de Atletismo do Algarve (AAA), Rui Costa, apelidou o Crosse das Amendoeiras como a “prova rainha” do atletismo e frisou que “sem o apoio da Câmara de Albufeira, não seria possível manter este crosse vivo”, sendo este evento desportivo “o único em Portugal que faz parte do calendário da IAAF, do mapa dos grandes crosses internacionais”.

Depois da disputa do Crosse e da TCCE (Taça dos Clubes Campeões Europeus) haverá o Campeonato Regional de Corta Mato Curto e, a seguir, terá ainda lugar uma prova regional que conta com mais de meio milhar de participantes só do Algarve. O 17º Corta Mato das Areias de São João terá início às 14h00, com os escalões de benjamim, infantil, iniciado e juvenil.

O Crosse inclui também o desporto adaptado, que tem lugar na parte da tarde, pelas 15h00, e o desporto escolar e de formação que, no total, reúnem perto de 3000 participantes em representação de 80 por cento das escolas algarvias. Este ano, o Corta Mato Regional do Desporto Escolar realiza-se no dia 8 de fevereiro, às 10h00, na pista de Crosse das Açoteias. Nesta competição serão apurados os alunos e as escolas, dos escalões de iniciados e juvenis, de ambos os sexos, que irão representar a Direção Regional de Educação do Algarve no Corta Mato Nacional.