CTT instalam cacifo de encomendas no Faroshopping

Os CTT – Correios de Portugal, em parceria com o Faroshopping, instalaram um cacifo para encomendas no centro comercial, situado à entrada da cidade.

O cacifo é de acesso público, tem 16 posições e permite que todos os clientes possam levantar as suas encomendas de forma “totalmente autónoma e sem filas, com a máxima segurança e conveniência, todos os dias da semana, com horário alargado”.

Os clientes decidem, quando estão a comprar online, se pretendem receber a encomenda no cacifo, identificando o que lhes é mais conveniente. Depois do objeto depositado, decidem também quando o vão levantar. A interface com o destinatário é “extremamente simples” e baseada no envio via SMS e email do código secreto que permite interagir com o cacifo e receber a sua encomenda.

Segundo os CTT, a solução dos cacifos é “cómoda, com horário alargado e de enorme conveniência” e estará agora também disponível numa das zonas mais movimentadas da cidade de Faro.

Os CTT contam já com uma oferta de mais de 180 cacifos, tanto públicos como privados residenciais, privados corporativos ou Click&Collect, localizados em diversos pontos de Norte a Sul, nomeadamente em redes de retalho físico, centros comerciais, campus universitários, plataformas de transporte intermodal, hospitais, parques de estacionamento e estações de serviço. No caso dos cacifos privados residenciais e corporativos estão localizados em condomínios privados e escritórios e zonas empresariais, respetivamente, estando apenas acessíveis para um grupo restrito de utilizadores.

Os cacifos CTT fazem parte da rede de Pontos de Entrega CTT, uma rede nacional que conta com mais de 2 mil pontos onde os clientes podem recolher as suas encomendas.

