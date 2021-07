CTT levam sessões de cinema ao ar livre a todo o país

"Cine-Carava" vai levar cinema português a 27 cidades, com sessões ao ar livre, gratuitas. Um dos títulos é "Bem Bom" em Portimão e "Axilas" em Silves.

A partir de dia 28 de Julho, os CTT promovem sessões de cinema ao ar livre com a iniciativa “Cine-Caravana”, que levará às praças e jardins de 27 cidades, o cinema português, com sessões gratuitas.

A iniciativa irá realizar-se entre 28 de julho e 15 de setembro, de quinta-feira a sábado, e as sessões têm inicio às 20h30.

A CINE-CARAVANA é uma sala de cinema móvel, que transporta um ecrã insuflável de 5 metros, projetor e sistema de som. A ideia é juntar até 200 pessoas sentadas numa plateia pop up, de modo a que possam usufruir de uma experiência diferente.

Nas várias sessões serão exibidos apenas filmes portugueses, entre os quais “Capitão Falcão” (28 de julho em Braga), “Ramiro” (05 de agosto em Sernancelhe), “A canção de Lisboa” (07 de agosto em Aveiro), “Recordações da Casa Amarela” (13 de agosto em Vouzela), “Singularidades de uma rapariga loura” (19 de agosto em Castelo Branco), “Axilas” (10 de setembro em Silves) e “Bem Bom” (11 de setembro em Portimão).

Com ideia e organização da PIXELADEPTO e GOODSTAFF, a iniciativa conta com a parceria dos CTT, garantindo o cumprimento de todas as regras de combate à pandemia de Covid-19 definidas pelas autoridades competentes.

“No atual contexto pandémico que impossibilita grandes concentrações de público, esta é uma alternativa de dinamização cultural, reforçando a proximidade às populações e contando com o envolvimento de 27 Municípios” adiantou a organização.

O calendário de sessões pode ser consultado nas redes sociais da CINE-CARAVANA e dos CTT e ainda no site dos CTT, em ctt.pt.

