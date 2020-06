Cuca Roseta nas comemorações do Dia da Cidade de Tavira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Tavira assinala o Dia da Cidade a 24 de junho. Este ano, devido à situação epidemiológica que o mundo atravessa, a Câmara Municipal preparou um programa diferente, de acordo com nota de Imprensa enviada pelo Município.

As celebrações iniciam-se, pelas 10h00, nos Paços do Concelho, com o hastear das bandeiras,

seguindo-se, pelas 10h15, no Salão Nobre, a sessão solene de atribuição de medalhas de bons serviços e dedicação aos funcionários com 20 e 30 anos de serviço.

A encerrar as comemorações, realiza-se, pelas 21h30, no facebook do Município, o concerto da fadista Cuca Roseta, cuja gravação, a cargo de André Tentugal, decorreu, no Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria.

Um momento musical dedicado, essencialmente, ao seu mais recente trabalho de homenagem a Amália Rodrigues, o qual assinala os 100 anos do nascimento da maior referência do fado. Este mais do que um disco de carreira é considerado um disco comemorativo. “Cuca Roseta sente que lhe fazia falta editar repertório como este que tantas vezes cantou e que serviu de inspiração e caminho nos primeiros passos do seu próprio fado”.