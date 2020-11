Cuidados intensivos no Algarve com ocupação de 25%

A unidade de Cuidados Intensivos para doentes com covid-19 do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) regista uma ocupação de 25%, com apenas três utentes internados, disse hoje fonte da Administração Regional de Saúde (ARS).

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, a mesma fonte adiantou que a capacidade do CHUA para doentes com covid-19 em Cuidados Intensivos é de 12 camas – que apresentam uma taxa de ocupação atual de 25% -, enquanto na Enfermaria é de 48 camas, atualmente com 25 doentes internados, o que representa uma ocupação de 52%.

“Uma vez que se trata de um processo dinâmico, que se adapta à realidade e às necessidades do momento em função da evolução da pandemia de covid-19 na região do Algarve, as unidades de saúde do CHUA podem, numa próxima fase, alargar a sua capacidade de resposta em Cuidados Intensivos até 51 camas”, referiu a ARS.

Face aos últimos dados disponíveis relativamente à situação epidemiológica na região, a Autoridade de Saúde Regional sublinhou que a capacidade de internamento do CHUA “está longe de esgotar os recursos existentes”, afastando um cenário de rutura.

“Neste momento, o CHUA tem garantida a capacidade de resposta em internamento e em cuidados intensivos e nenhuma das suas unidades está perto de níveis de rutura”, lê-se na resposta enviada à Lusa.

O centro, que compreende as unidades hospitalares de Faro e Portimão, dispõe de 818 camas de Enfermaria, num total de 904 camas.

Segundo a ARS, a capacidade de resposta de ambas as unidades “será adaptada às necessidades existentes a cada momento, podendo as mesmas aumentar significativamente a sua capacidade de resposta, quer em internamento, quer em cuidados intensivos, se a evolução da pandemia assim o exigir e sempre em estreita articulação com outras entidades”.