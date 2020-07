Culatra tem nova estação de refrigeração e grua marítima

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A ilha da Culatra, no concelho de Faro, tem uma nova estação de refrigeração e uma grua marítima inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, nas comemorações do Dia da Culatra a 19 de julho, anunciou a autarquia.

Foi também assinado um protocolo de utilização dos novos equipamentos municipais com a Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC) pela boa conservação.

As novas estruturas tiveram um investimento municipal de cerca de 235 mil euros e, segundo o comunicado do município, “vem melhorar as condições de trabalho das famílias ligadas ao mar e a própria competitividade do setor das pescas do concelho”.

A cerimónia do descerramento da placa de inauguração dos novos equipamentos da ilha contou também com a participação do presidente da União das Freguesias e da direção da AMIC.

A 19 de julho recorda-se o ano de 1987, quando os populares se uniram e vetaram as eleições legislativas como forma de protesto e de reivindicação por melhores condições de vida.