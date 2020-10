Culatra vai ter viaturas elétricas no apoio domiciliário aos moradores

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Uma proposta que prevê a substituição de veículos a gasolina por veículos elétricos no apoio domiciliário no núcleo da Culatra foi a mais votada entre 12 projetos apresentados no âmbito do Orçamento Participativo 2020 da União de Freguesias de Faro, anunciou a autarquia.

“Viaturas elétricas para apoio domiciliário no núcleo da Culatra” é o nome do projeto vencedor, que contou com 248 votos de entre os 716 participantes na votação, em que foram apresentados 12 projetos, os quatro mais votados dos quais serão agora postos em prática.

Na fase de votação, que decorreu entre 25 de agosto e 3 de outubro, a proposta “Viaturas elétricas para apoio domiciliário no núcleo da Culatra” visa contribuir “para uma ilha mais ecológica e amiga do ambiente, de forma a alcançar os objetivos propostos do projeto Culatra 2030”, segundo os proponentes.

Em seguida, com 165 votos, ficou a proposta “Projeto social – remodelação da cozinha do refeitório social da Paróquia de São Pedro” que propõe uma reformulação do atual refeitório de forma a que ele seja munido de melhores meios e de melhores condições para dar resposta às inúmeras solicitações que a paróquia de São Pedro procura apoiar.

Em terceiro lugar, com 88 votos ficou a proposta “Construção de monumento a D. João III – Rei que elevou Faro a cidade” a qual tem por objetivo erguer um memorial em honra ao rei que a 7 de setembro de 1540 elevou a capital do distrito a cidade.

Por último, a quarta proposta mais votada, com 65 votos, foi a proposta “Instalação de equipamentos de ténis de mesa em espaços públicos.”, que visa a implementação em praças, jardins e largos da cidade, de equipamentos em betão para a prática outdoor de Ténis de Mesa.

“Considera-se bastante positiva a participação cívica nesta edição 2020 do Orçamento Participativo, tanto na fase de apresentação de propostas e dos encontros participativos como na fase de votação”, conclui União das Freguesias de Faro.