Curso de observação de aves chega a Lagoa

A Câmara Municipal de Lagoa vai promover no sábado, dia 7 de maio, um curso teórico-prático de observação de aves, pelas 09:00 no Parque Municipal do Sítio das Fontes, anunciou a autarquia.

Este curso terá a duração total de oito horas e vai ensinar aos participantes a melhor forma de reconhecer alguns comportamentos de acasalamento ou corte, como o canto, além das cores e padrões dos pássaros.

O curso coincide com o ciclo anual da biodiversidade no hemisfério norte, época de reprodução entre os meses de março e junho, quando os pássaros alimentam também as suas crias nos ninhos.

Esta atividade é gratuita mas com inscrição obrigatória disponível na internet.