Curta-metragem algarvia nomeada para dois festivais

A curta-metragem “Sombra”, realizada pela turma de Realização, Cinema e TV da ETIC Algarve, foi nomeada para os festivais de cinema Gardunha Fest e Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa (MOTELX).

A obra foi idealizada e realizada pelos alunos, no âmbito do módulo Projeto Audiovisual, sob orientação dos formadores José Jesus, Andreia Silva e David Badalo.

“Esta curta, que podemos considerar de terror, pretende demonstrar o impacto que a violência doméstica tem nas vítimas, onde ações dominadas pelo medo, fruto do abuso constante do agressor, provocam traumas que perduram para além da fase da agressão, influenciando de forma traumática não só as pessoas que as rodeiam e que tentam ajudar, mas acima de tudo as próprias vítimas”, refere a ETIC Algarve, em comunicado.

A obra contou com a participação dos atores algarvios Ana Beatriz, João Regala, João de Brito e Suas Avtayev e com o apoio do Algarve Biomedical Center (ABC).

Para os diretor da ETIC Algarve, Nuno Ribeiro, estas duas nomeações são vista “com grande orgulho”, uma vez que “refletem o trabalho sério, criativo e interventivo que temos vindo a desenvolver não só com a adequação dos currículos dos cursos às exigências do mercado contemporâneo, mas também com a aposta constante na modernização dos equipamentos por forma a garantir à nossa comunidade as melhores condições para levaram a sua criatividade a altos voos”.

