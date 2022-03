Curta-metragem de alunos da UAlg ganha Prémio Sophia Estudante

A curta-metragem de animação, “Ímpar”, realizada por três alunas do terceiro ano do curso de Imagem Animada, da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, foi premiada com o segundo lugar nos Prémios Sophia Estudante, anunciou a instituição.

A curta foi premiada na categoria de animação pela Academia Portuguesa de Cinema, numa cerimónia que decorreu no dia 13 de março no Auditório Municipal de Albufeira.

Esta curta-metragem foi produzida por Marta Ribeiro, Laura Equi e Laura Pires, com supervisão de Sandra Santos.