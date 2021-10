Curta-metragem de estudantes da UAlg distinguida no Festival Emergente

A curta-metragem "Animal Celestial", realizada pelos alunos do 3º ano do curso de Imagem Animada, da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, foi destacada com uma menção honrosa no âmbito do Festival Emergente.

O trabalho cinematográfico, realizado no âmbito da Unidade Curricular de Projeto e Estágio Curricular, foi amplamente elogiado pela organização do festival, que destacou o trabalho do coletivo de realizadores composto por Beatriz Teixeira, Beatriz Valério, Inês Santos e António Firmino.

Destaca-se que um dos elementos do júri do festival pontuou “Animal Celestial” com cotação máxima em todos os parâmetros: ideia, realização, fotografia e edição.

Recorde-se que a curta-metragem, um videoclipe para a canção homónima do artista algarvio Mateus Verde, já tinha sido selecionada para o Festival Emergente, onde esteve em exibição a dia 16 de outubro.

