Custódio Moreno: “Esta não é uma geração de coitados”

Aos 58 anos, a história pessoal de Custódio Moreno confunde-se com a história do organismo a que preside, a delegação algarvia do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Nos 30 anos da delegação, fomos ouvir as opiniões deste professor, autarca, adjunto, diretor regional e militante socialista respeitado por gente de todos os quadrantes e matizes políticos. No seu discurso não faltam elogios a esta geração de jovens. Não são preguiçosos nem “coitados”, são exigentes e capazes, sustenta

JORNAL do ALGARVE (J.A.) A sua história confunde-se com a história do IPDJ no Algarve…

Custódio Moreno (CM) – Entrei no IPDJ como técnico, ainda no FAOJ, a 31 de setembro de 1988. Depois o facto de estar cá dentro e ter alguma atividade ligada à vida partidária, ser candidato à Junta [do Pechão], e pela minha experiência de trabalhar com jovens, em 1995 sou convidado pelo António José Seguro para ser delegado. Não havia telemóveis, estava em casa e o telefone tocou, era o secretário de Estado a dizer que queria ter uma reunião comigo.

J.A. – Qual a diferença entre o IPDJ de há 30 anos e o de agora?

C.M. – Há uma grande diferença logo nas duas minhas passagens por esta casa. Logo na minha primeira entrada isto era primeiro FAOJ, depois Instituto da Juventude e depois Instituto Português da Juventude, quando fui delegado, em 1995/96. Logo aí há uma grande diferença porque se eu tinha apenas uma “área de negócio” passei a ter duas. O que é o IPDJ? É o casamento entre as duas antigas delegações regionais, a da Juventude e do Desporto. Uma coisa é trabalhar com dezenas de associações, que há no Algarve no âmbito do associativismo juvenil. Mas em termos de clubes desportivos há mais de mil clubes! Na nossa plataforma temos registados quase 900.

J.A. – Isso envolve quantos associados?

C.M. – Só dirigentes associativos calculamos mais de 10 mil! Se falarmos de associados serão dezenas de milhares! Há associações com 300 ou 400 sócios.

