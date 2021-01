Cutileiro: VRSA homenageia artista que lhe deu icónica estátua do Marquês

O município de Vila Real de Santo António homenageou hoje João Cutileiro, no dia em que se assinala a morte do escultor, recordando a sua escultura “Sebastião José de Carvalho e Mello – Marquês de Pombal”, instalada na Avenida da República e inaugurada no dia 13 de maio de 2009.

“À família e amigos deste nome maior das artes portuguesas, o município de Vila Real de Santo António endereça as mais sentidas condolências”, assinala o município.

O escultor, nome maior das artes plásticas do século XX, morreu na madrugada desta terça-feira, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, aos 83 anos, na sequência de complicações provocadas por um enfisema pulmonar.

Cutileiro trabalhou com vários materiais, mas sobretudo com o mármore, quemoldava recorrendo também a máquinas elétricas.

João Cutileiro é, entre muitas outras obras, autor do Monumento ao 25 de Abril, instalado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, bem como a figura de D. Sebastião, instalada em Lagos.

O intimismo, o erotismo e o amor são os principais temas da sua obra escultórica, muito marcada pelo mármore, reconhecida em Portugal e no estrangeiro.

