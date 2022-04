Da água, da agricultura e do curso de medicina

Enquanto deputado, mas sobretudo autarca e governador civil, pode-se dizer que Fialho Anastácio esteve à frente de algumas das maiores realizações do desenvolvimento regional algarvio nas últimas décadas.

Fialho Anastácio



Sempre acompanhado pelo JORNAL do ALGARVE, o seu jornal de eleição, que abnegadamente folheia todas as semanas, periódico na vanguarda das grandes questões regionais de que, ano após ano, década após década, o engenheiro agrícola seria um dos mais fortes protagonistas.



A começar pela vital questão da água (que tanta dor de cabeça deu aos jornaistas regionais), pois quando se fez vereador e depois presidente da Câmara de Tavira, nos finais dos anos 70, não havia uma única barragem no Algarve. Eram os poços e furos hertzianos que faziam a água subir à superfície. Uma água de péssima qualidade, boa parte dela salgada, mineralizada, então a pior do País.



“Em 1981, o Pinto Balsemão, que era PM, veio ao Algarve e estávamos em situação de pré-catástrofe. A seca estava aí e os furos secavam. Eu na altura era presidente da Câmara de Tavira. Em 1981, os seis furos que havia em Tavira três secaram e os outros três ficaram reduzidos a 50%, racionámos água, e as pessoas só podiam consumir 2 ou 3 horas por dia”, recorda agora ao JA o decano socialista algarvio, lembrando que no ano de 1981 e parte de 82 o Algarve sobreviveu sem água.



E como são as necessidades que ajudam o engenho, foi dessa crassa necessidade que nasceram as barragens, fortemente reivindicadas pela Imprensa regional algarvia, em especial este jornal, com edição em VRSA: grandes bacias cuja função era reter as águas das chuvas. As primeiras, da Bravura e depois do Funcho, foram construídas já no tempo de Cavaco Silva como primeiro-ministro.



“Quando entrou o Cavaco Silva, houve uma pressão de todos nós para se fazerem barragens”, afirma o ex-governador civil dos tempos de António Guterres. E rapidamente se fizeram mais a sotavento: “Em 1986, quando era secretário de Estado o Carlos Pimenta, o Beliche já abastecia VRSA e ele garantiu-me que nesse ano ia ter água dessa barragem aqui para Tavira. Não aconteceu”.



Com a água, veio a explosão da agricultura de regadio, sobretudo os citrinos. “Havia antes furos artesanais, que secavam. Foi aí que começou a explosão dos pomares de citrinos. Sotavento, beliche e Odeleite e o sistema do Barlavento foram interligados. Foi quando surgiu a primeira associação de municípios do Algarve, a AMSA, criada em Tavira, que geria as águas do sotavento. Eram 7 câmaras. Foram tempos interessantes e desafiantes, contribuimos que o Algarve desse um salto”.



Outro grande avanço de que Fialho Anastácio se recorda enquanto político, já ele era Governador Civil (1995/2002), foi a criação da Faculdade de Medicina na região. Atribui-a à luta incansável do poder local junto das instâncias nacionais.



Antes da Faculdade de Medicina, houve apostas no último governo de Cavaco Silva e de Guterres, como a criação do hospital do Barlavento e a escola de enfermagem.



“Foram inaugurados 20 centros de saúde em poucos meses, nessa altura”, enfatiza, o ex-governador civil.



Criado em 2008, já depois de Fialho Anastácio sair do cargo de Governador Civil, o curso de Medicina está intrinsecamente ligado à sua luta enquanto responsável político: “Sabendo-se que o Governo estava a pensar criar algumas, falámos com o reitor, outras entidades, e eles disseram que iam assumir essa responsabilidade e lançar o repto ao próprio governo para se criar essa faculdade. Não aconteceu tão cedo como pretendíamos. E agora a nossa faculdade já tem uma área de saúde”, sublinha o ex-Governador Civil, hoje com 79 anos de idade.



J.P.