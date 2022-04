Gunther Häberlen, a história de um alemão fascinado pelo 25 Abril

Portugal e Alemanha são países distantes e distintos. As diferenças económico-sociais não poderiam ser maiores, assim como as horas de sol anuais em cada território. São vários os países que nos separam, mas também um Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) que faz qualquer português pensar duas (ou três) vezes antes embarcar num voo rumo ao centro da Europa. Gentes e culturas distantes, não apenas pelos milhares de quilómetros que separam um país periférico do Sul da grande potência económica europeia, mas também pelas divergências entre um país onde tudo acontece devagar e outro onde tudo parece prosperar.

Numa altura em que as forças políticas de extrema-direita afunilavam os horizontes de jovens germânicos e ainda se faziam sentir os efeitos de uma ditadura (embora remota de 30 anos) na Alemanha, a Revolução Portuguesa provocou uma epifania na vida Gunther Häberlen, que se revia nas gentes e na experiência revolucionária portuguesa. No rescaldo do pós-revolução em Portugal, em que muito havia por fazer, “cresceu a ideia de ajudar a dar continuidade ao que os portugueses conquistaram”, disse-nos. Por isso, no verão de 1975, Gunther (então com 21 anos) e mais três colegas partiram de carro rumo a Lisboa.

Foi um Ford Taunus 20M que levou os quatro amigos à capital portuguesa, onde se fixaram num complexo desportivo, coordenado pelo Movimento das Forças Armadas (MFA). Voluntários e tropas reuniam-se para transformar o País. Para Gunther e Erich, a vinda a Portugal “não era só para participar nas manifestações em Lisboa”. Os dois queriam “trabalhar e ajudar o povo português” e por isso foi-lhes dada a possibilidade de trabalhar na Cooperativa do Zambujal (Setúbal), onde ficaram durante 10 semanas. Durante o ano de 1975, mais de um milhão de hectares foram ocupados por agricultores, momento em que foram constituídas as Unidades Coletivas de Produção (UCP) e cooperativas, que tinham como objetivo a criação de uma nova reforma agrária em Portugal, cunhada com a célebre frase “a terra a quem trabalha”.

O Ford Taunus provocou alvoroço e curiosidade no Zambujal. Não só pela dimensão avant-garde, mas pelo facto de trazer duas caras desconhecidas que se auto-intitulavam de “estudantes”, palavra que também causava estranheza entre os moradores da Cooperativa, explica o autor ao JA. Tanto os adultos como as crianças do Zambujal confirmaram a “hospitalidade e a amabilidade” dos portugueses, que acabaram por receber “de braços abertos e com alegria” aqueles estrangeiros que vinham para trabalhar e aprender.

Na Cooperativa do Zambujal, Gunther Häberlen aprendeu que “o trabalho não é apenas trabalho”. Naquele (grande) pedaço de terra teve a oportunidade de “trocar experiências e ideias”, numa altura em que se sentiu ligado às pessoas “pelos pensamentos de liberdade e futuro. Por um futuro a favor do povo”, recorda em tom saudoso.

Foi nesta herdade no Zambujal que Gunther passou 10 meses entre 1975 e 1976



Antes de 1974, Gunther Häberlen admite que “pouco” sabia sobre o regime Salazarista. Contudo, estava a par dos avanços e recuos da Guerra Colonial, que ecoou pela Europa durante 13 anos. Quando chegou a Portugal, e já depois de estar instalado no Zambujal, Gunther foi “perguntar e investigar” mais sobre o que aconteceu antes. Os dois colegas, guiados por grupos locais, correram as livrarias de Setúbal e arredores em busca do “lado teórico da experiência”, que complementava “a vida e o trabalho prático na Cooperativa”.



Hoje reformado, com 68 anos e de passagem pela Manta Rota, Gunther Häberlen reconhece que sempre teve uma “veia reivindicativa” que florescera na sua cidade natal, Heidelberg, onde lutou contra o município pela construção de uma Casa da Juventude. Tal como os portugueses de abril, Gunther tinha a motivação de “encontrar melhores condições de vida para as pessoas e por isso lutar”. A Revolução Portuguesa motivou-o e levou-o a lutar junto de um povo que “parecia não ter chances e que acabou, de forma pacífica, por encontrar um caminho para o futuro”, diz, com o brilho no olhar.



Para o alemão, o mais fascinante da Revolução “foi a particularidade de a ditadura ter sido derrubada por militares, através do MFA, e não pela oposição civil apesar de, durante décadas, ter existindo resistência contra o Estado Novo, lutas de organizações, partidos trabalhistas e da oposição democrática”, o que Gunther justifica pela “falta de unidade das forças civis”.



Otelo Saraiva de Carvalho é, para si, a figura da Revolução por ter sido a ponte para a ideia de mudar o regime para bem do povo da metrópole e dos povos das colónias”. Após a Revolução dos Cravos, Otelo Saraiva de Carvalho foi nomeado comandante do Comando Operacional do Continente (COPCON) e integrou o Conselho da Revolução em março de 1975, assumindo o poder a partir de julho do mesmo ano. Na visão de Gunther Häberlen, “instituições como o COPCON tornaram as experiências de ocupação em consciencialização dentro das forças armadas”.



A Revolução Portuguesa foi, para o autor, “um ato de coragem bem organizado e que ganhou força com a ajuda do povo”. Gunther recorda ainda uma das passagens mais marcantes do seu livro, proferida por um oficial do MFA: “Os militares fizeram o que podiam fazer – o ‘resto’ será feito pelo povo”.



Apesar de todo o interesse, do entusiasmo pelo movimento popular no pós-revolução e do seu trabalho no terreno, a dissertação de mestrado do alemão acabou por ser desvalorizada pela Universidade de Heidelberg e considerada “uma abordagem marxista”, momento que se tornou num dos “mais duros e marcantes” da sua vida. “Senti-me destruído”, confessa.



Hoje, continua a acreditar em Portugal e a elogiar os portugueses, “um povo corajoso, lutador, mas com a paz no ADN”. Para o escritor, a forma como Portugal lida com as adversidades é um “exemplo motivador de diplomacia, compromisso e paz”. Ao longo dos anos, recorre ao refrão da música de Amália Rodrigues para descrever a sensação de voltar a Portugal “É uma casa portuguesa com certeza!”.



Todos os anos nos visita e nos incentiva a continuar a nossa forma de fazer jornalismo. Todas as semanas lê o JORNAL do ALGARVE de ponta a ponta, apresentando-nos diversos trabalhos que considera importantíssimos, como é o caso da reportagem sobre os jovens algarvios. Diz-se um profundo crente na juventude, são eles que têm que lutar pelo futuro.



Gunther Häberlen nasceu em 1953 no sul da Alemanha e sempre esteve ligado ao empreendedorismo social. É Mestre em Ciências Políticas, foi trabalhador qualificado na área da construção e secretário sindical. A dissertação de mestrado foi convertida em livro e traduzida em março de 2022 por João Manuel Carvalho.