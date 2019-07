CRÓNICA DE FARO: Da vivência artística à criatividade emanente

É este na realidade o ar que se respira na exposição de pintura artística em porcelana que, até dois de Setembro, pode e deve ser apreciada na Delegação da União de Freguesias de Faro (Sé/São Pedro), que patrocina o evento, ali quase junto à Estação ferroviária, no fim/início da avenida da República.

Promovida pela dinâmica Associação dos Antigos Alunos da Escola Tomás Cabreira (AAAETC) conjuga, em plena época estival, num ar de frescura e de motivadora e variada temática, abordada em expressão de elevada criatividade artística, reúne um conjunto de preciosos trabalhos executados por quatro senhoras, sócias da Associação Algarvia de Pintura em Porcelana. As artistas, com vastos currículos no mundo das artes e presenças asseguradas em numerosos salões e exposições, são; Adília Aleixo, Maria João Quintas, Suzette Castro e Armanda Vargues, todas elas ligadas à associação promotora já que as três primeiras foram veteranas e mediáticas alunas daquela Escola e a quarta pelo seu matrimónio com o dedicado presidente da AAAETC, Florêncio Vargues, esse generoso obreiro dos serviços à Comunidade Farense, através do desporto, da cultura, do funcionalismo autárquico, do companheirismo e do associativismo.

Nas belas e delicadas peças de cerâmica que mãos obreiras conceberam as quatro aplaudidas artistas conceberam e legram à posteridade belas paisagens, orvalhantes flores, delicados bustos, a água nas suas várias formas e mensagens, animais e plantas que, todas elas na variedade de temas motivadores, nos tocam com o sentido do belo e do poético.

Vale a pena visitar esta exposição de pintura artística em porcelana e viver nas obras concebidas e realizadas por estas quatro mulheres que têm em si o sublime dom de criar beleza e arte com esmero, criatividade e empenho, nos evidenciam.

João Leal