Dança abre programação cultural de maio em Lagoa

A programação cultural do mês de maio em Lagoa vai iniciar com o espetáculo de “Triplo”, da KALE Companhia de Dança, no dia 7 de maio pelas 19:00, anunciou a autarquia.

Este espetáculo segue o espírito de partilha de linguagens transfronteiriças do projeto de cooperação “Regards Croisés” que a companhia integra desde 2018, em formato triplo com a visão dos coreógrafos Daniela Cruz, Hamid Ben Mahi e Igor Calonge.

Em palco vão estar bailarinos jovens em vários estádios da sua carreira profissional, com outros coreógrafos que também estão em várias etapas da sua carreira com a sua assinatura e visão própria da dança contemporânea.

Os bilhetes custam oito euros e podem ser adquiridos na Ticketline, Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Quem tem passaporte cultura, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021 poderá usufruir de 20% de desconto.