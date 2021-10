Dança inspirada em Bernardo de Passos chega a São Brás de Alportel

O cineteatro de São Brás de Alportel vai receber, na sexta-feira, dia 29 de outubro, o espetáculo “Dançando nos Passos de Bernardo”, que junta a música, a dança e a poesia do escritor que nasceu naquele concelho há 145 anos, anunciou a autarquia.

O espetáculo conta com a participação de um conjunto de agentes culturais locais como as associações São Brás Bailando e Urban Xpression, a Escola de Dança Municipal e o projeto de poesia GUME, de Fernando Guerreiro.

Com entrada gratuita mas sujeita à lotação do espaço, os interessados podem levantar ou reservar bilhetes na Galeria Municipal de São Brás de Alportel ou através do número 289 840 211.

Este espetáculo é promovido pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel no âmbito do projeto intermunicipal de programação em rede “Bezaranha” e será transmitido em direto nas redes sociais.

PUB