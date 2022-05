Dança oriental está de regresso a Lagoa

O espetáculo de dança oriental intitulado “A Magia das 1001 Noites” está de regresso a Lagoa para a sua 9.ª edição, no dia 10 de junho pelas 21:00, no Auditório Carlos do Carmo, anunciou a autarquia.

Este espetáculo, com direção da Ideias do Levante – Associação Cultural de Lagoa e idealizado por Gabriela Sharifa, reúne a classe de Graciete Jesuíno e alguns convidados especiais, com uma grande componente de amadorismo.

Os bilhetes estão à venda a um preço de cinco euros na Ticketline, Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Càmara Municipal de Lagoa.

Se possuir o passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, poderá usufruir de um desconto de 20%.