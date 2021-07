Daniel Oliveira e o seu cão apuram-se para o mundial de mondioring

A equipa algarvia composta por Daniel Oliveira e o Pastor Belga Malinois chamado de Durex do Azeicão, ficou apurada para o Campeonato Mundial de Mondioring deste ano, que vai decorrer na Roménia em outubro.

A dupla, membro da Associação Elite Unidade Canina de Defesa Pessoal, sedeada em Vila Real de Santo António, ficou classificada em segundo lugar na Taça de Portugal de Mondioring e em terceiro no ranking do campeonato, que terminou no final de junho, em Mafra.

“A equipa algarvia, não poderia estar mais satisfeita com este resultado, tendo em conta que no campeonato, participaram no grau máximo da modalidade, 32 duplas, das quais apenas 13 se apuraram para a final e apenas os 3 primeiros conseguiram pontuar”, refere a equipa em comunicado.

Para o campeonato mundial, cada país apresenta 4 binómios no grau 3 e um binómio para os graus 1 e 2.

A modalidade de mondioring é uma das mais difíceis e exigentes, que se divide em exercícios de obediência, saltos e proteção, que “tem como finalidade selecionar os cães mais aptos física e psicologicamente para reprodutores, assim como avaliar as aptidões dos melhores treinadores/condutores”.

A equipa algarvia está a treinar em Vila Real de Santo António, com o apoio da autarquia.

