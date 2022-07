David Carmo convocado para estágio do FC Porto em Almancil

O futebolista David Carmo integra a lista de 30 jogadores que vão participar no estágio de pré-época de uma semana do FC Porto no Algarve, anunciaram os campeões nacionais no seu sítio oficial.

Carmo, que na terça-feira protagonizou a transferência mais cara de sempre entre clubes portugueses ao trocar o Sporting de Braga pelos ‘dragões’ por 20 milhões de euros, integra a lista elaborada pelo técnico Sérgio Conceição, assim como Wilson Manafá, apesar do lateral estar ainda a recuperar de lesão.

No Porto vão ficar os médios Mamadou Loum e Romário Baró, que estiveram no arranque dos trabalhos de pré-temporada, mas que acabaram por, aparentemente, não convencer Sérgio Conceição durante esse período.

Baró esteve na última época emprestado ao Estoril Praia, enquanto o senegalês Loum este cedido aos espanhóis do Alavés.

Os atuais campeões nacionais vão ficar instalados em Almancil e têm, para já, apenas um particular agendado, com o Portimonense, em 14 de julho, dia em que termina o estágio.